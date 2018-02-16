صندوق الاستثمار الروسي يتعهد بجمع مستثمرين للمنافسة في طرح ” أرامكو “

حمود العنزي(صدى):

أكد كيريل ديمترييف؛ رئيس الصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه يتوقع اهتمامًا واسعًا من القطاع المالي الروسي، وذلك بعد أن أكد سابقًا أن صناديق تقاعد روسية تدرس المشاركة في الطرح العام الأولي لأرامكو.

كما تعهد ” ديمترييف ” أمس الخميس، بتأسيس تجمع وصفه بـ ” الكبير ” للمستثمرين من أجل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو البالغة قيمته 100 مليار دولار.

وقال ” ديمترييف ” موضحًا: ” نرى اهتمامًا كبيرًا من البنوك الروسية، ومن بنوك الاستثمار الروسية ومستثمرين روس آخرين. لذلك نعتقد أننا سنتمكن من إقامة كونسورتيوم كبير من أولئك المستثمرين ” .

وأوضح ديمترييف، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاءه من الشرق الأوسط وآسيا واليابان اشتروا قدرا ” كبيرًا ” من الأسهم الممتازة في شركة ترانسنفت الروسية المحتكرة لخطوط أنابيب نقل النفط.

وجدير بالذكر، إنه في وقت سابق، قال ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة الروسي، إن شركة نوفاتك، أكبر منتج غير حكومي للغاز الطبيعي في روسيا، وأرامكو السعودية وقعتا مذكرة تعاون.