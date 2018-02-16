المقصود بحالة الدعم صفر أو لا يوجد في حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

استقبل حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع ” تويتر ” ، عدداً من الاستفسارات بشأن المقصود بأن حالة الدعم صفر أو لا يوجد.

وأوضح الحساب، رداً على المسجلين في البرنامج ولم يتسلموا الدفعة الثالثة، أن المقصود في هذه الحالة أن الشخص لا يستحق الدعم.

يذكر أن حساب المواطن، كان قد وجه الأشخاص الذين لم ينزل لهم الدعم خلال الدفعة الثالثة بالرغم من استلامهم الدعم في الدفعتين السابقتين، إلى فحص الدخل للتعرف على سبب عدم استلام الدعم.