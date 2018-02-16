3 مستحضرات طبيعية تخلصك من البثور

متابعات(صدى):

تحارب البثور دائما جمال المرأة، فهي تجعل البشرة تبدو بمظهر سيء وتسلبها نضارتها وإشراقها، فضلاً عن التهابها المحتمل، وتسبب الشعور بآلام وحكة.

وللتخلص من هذه البثور ينصح الأطباء باستخدام هذه المستحضرات الطبية التالية :

1-خل التفاح

يُعد خل التفاح بمثابة عصا سحرية لمواجهة البثور. ولهذا الغرض، تُغمس قطعة قطنية في خل التفاح المخفف بالماء، ثم تُمسح مواضع البثور، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ليؤتي مفعوله، ثم شطفه بالماء.

2-زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على تنظيف البشرة والمسام، كما أنه يحارب البكتيريا.

ولهذا الغرض تدلك مواضع البثور بالزيت قبل النوم، ويترك ليعمل على تطهير البشرة طيلة الليل، وشطفه صباحاً بماء فاتر.

3-زيت شجرة الشاي

يتمتع زيت شجرة الشاي بتأثير مضاد للالتهابات، كما أنه يكافح الفطريات.

ولذلك تُضاف ما بين 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة طعام من زيت الزيتون، ثم يُوضع المزيج على مواضع البثور وتركه بين 10و15 دقيقة، ثم يُشطف بماء فاتر، على أن تتكرر العملية بمعدل مرتين أسبوعياً.