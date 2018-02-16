الريال يبدد أموال سان جيرمان ويبطل مفعول نيمار

ماجد محمد(صدى):

على ما يبدو أن باريس سان جيرمان، أنفق 400 مليون يورو، دون جدوى، حيث نجح الملكي في إهدار أموال النادي الفرنسي، وأبطل مفعول الثنائي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي.

وحقق الريال انتصار ساحق ومفاجيء على النادي الفرنسي في إطار دوري الأبطال، في ظل تكهنات وتعليقات من لاعبي النادي الفرنسي بأنهم قادرين على قهر الملكي.

وفي المقابل نجح بديل الريال ماركو أسينسيو في السيطرة على المباراة، وخطف الأضواء من ثنائي النادي الفرنسي، بعد العودة إلى المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف، بعد أن اهتزت شباكهم بهدف من لاعب سان جيرمان أدريان رابيو.

وعلى جانب أخر حصل الريال على نجمه الصغير ” أسينسيو ” صاحب الـ22 عامًا، مقابل 3.5 مليون يورو في 2014، ونجح في أن يكون له دورًا حاسمًا في المواجهة النارية مع النادي الفرنسي.

وانتقل نيمار إلى النادي الفرنسي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في صفقة اثارت جدلًا واسعًا، وعُقدت عليه الأمال أمام الريال، ولكن أطاح الملكي بتلك الأمال.