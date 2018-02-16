ملتقى الدعاة في إندونيسيا يشيد بجهود المملكة لنشر الإسلام الوسطي

علي القحطاني(صدى):

قال عدد من الدعاة والعلماء بجمهورية إندونيسيا المشاركين في ملتقى الدعاة، والذي تنظمه الملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا، إن المملكة تقدم العديد من الخدمات الجليلة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل بجميع مؤسسات الدولة.

وأنهى الملتقى أعماله، أمس الخميس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي, والملحق الديني في سفارة المملكة بإندونيسيا سعد بن حسين النماسي, وعدد من منسوبي الملحقية.

كما ثمنوا جهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، داعين الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ومكانتها الكبرى في قلوب المسلمين.