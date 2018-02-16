بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين شيبان وسط شارع عام
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة عنيفة بين شخصان بدأ في المقطع أنهما كبار في السن.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الجمعة، أحدهما يقوم بالاعتداء بالضرب على الآخر بالعقال، وسط محاولات من المارة فض المشاجرة.
ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط أن كان داخل المملكة أو خارجها، إلا أن البعض أكد أنه في أحد مناطق المملكة.
فيديو📽
شاهد.. مضاربة عنيفة بين “شيبان” pic.twitter.com/96XZt7aPYE
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٦ فبراير، ٢٠١٨
صداوي[ عدد التعليقات: 1662 ] نشر منذ 53 دقيقة
ليست في السعوديه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24892 ] نشر منذ 51 دقيقة
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يمكن وخوه. او ولده
محبة وطنها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 38 دقيقة
من الضغوط بالحياة صارماعاد فيه صبروتحمل من الواحد