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بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين شيبان وسط شارع عام

بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين شيبان وسط شارع عام
نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة عنيفة بين شخصان بدأ في المقطع أنهما كبار في السن.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الجمعة، أحدهما يقوم بالاعتداء بالضرب على الآخر بالعقال، وسط محاولات من المارة فض المشاجرة.
ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط أن كان داخل المملكة أو خارجها، إلا أن البعض أكد أنه في أحد مناطق المملكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1662 ] نشر منذ 53 دقيقة

ليست في السعوديه

[ عدد التعليقات: 24892 ] نشر منذ 51 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه شطله فقع قلبه
يمكن وخوه. او ولده

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 38 دقيقة

من الضغوط بالحياة صارماعاد فيه صبروتحمل من الواحد

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