المواطنات ينجحن في العمل بقطاع الفندقة ولا تزال هناك صعوبات

علي العنزي(صدى):

أكد عدد من مديري الفنادق بالمملكة، أن المواطنات نجحن في إثبات كفاءة عالية في مهن عدة، كانت حكراً على الرجال فقط لعقود طويلة، ومنها قطاع الفندقة.

وأضاف مديرو الفنادق، أن هذه المهن تتمثل في: العمل في المطبخ، أو في الاستقبال، أو خدمة العملاء، أو التسويق والعلاقات العامة، مؤكدين أن عمل المرأة في قطاع الفندقة كان شاقاً للغاية.

وأوضح المديرون، أن السعوديات لا يزلن يواجهن صعوبات وتحديات للمنافسة والبقاء في هذا القطاع.

من جانبهن، أشار عدد من الفتيات اللائي يعملن في هذا القطاع إلى أن من هه الصعوبات: التمييز في الرواتب، وعدد وموعد ساعات العمل، بالإضافة إلى ضعف برامج التدريب والتأهيل، وبيئة العمل أحياناً إلى جانب نظرة المجتمع.