فيدرر يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

نواف السالم(صدى):

اقترب السويسري روجر فيدرر من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يفصله انتصار واحد عن أن يصبح أكبر لاعب في فئة الرجال يتصدر قائمة التصنيف العالمي للتنس على مدار التاريخ، وذلك عقب فوزه على فيليب كولشرايبر 7-6 و7-5 في دور 16 لبطولة روتردام المفتوحة للتنس أمس الخميس.

كما يواجه فيدرر، الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، البطل المحلي روبن هاسه في دور الثمانية اليوم الجمعة.

وجدير بالذكر، إنه سيتفوق فيدرر على الأمريكي أندريه أجاسي ليصبح أكبر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي، إذا ما فاز في مباراته المقبلة في روتردام وسيحطم رقمًا قياسيًا آخر، لأطول مدة زمنية بين فترتين تصدر فيهما التصنيف وهي خمس سنوات و106 أيام.