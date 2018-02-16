بالصور.. حضور لافت لنجوم مهرجان برلين في افتتاح فيلم جزيرة الكلاب

برلين(صدى):

طلً نجوم ونجمات مهرجان برلين السينمائي علي السجادة الحمراء بمظهر لافت، لحضورانطلاق فعاليات المهرجان لافتتاح فيلم ” جزيرة الكلاب ” ، حيث حضر النجوم والنجمات ياسمين الطباطبائي وآنا برجيمانا والمخرج ديرتتش برجيمانا وروزالي توماس وتان يلك موهرينج وإيل فانينج وكريستيان بول وهيلين ميرين وايرس بيربن دانيال برولو، وعارضة الأزياء توني جارن كما حضرت أديل رومانسكي عضو لجنة التحكيم، واستقبل النجوم على السجادة الحمراء مدير المهرجان ديتر كوسليك.

و فيلم الرسوم المتحركة ” جزيرة الكلاب ” للمخرج الأمريكي الشهير ” ويس أندرسون، ويعتبر سابقة هي الأولى لمهرجان برلين، حيث إنها المرة الأولى التي يعرض فيها المهرجان في افتتاحه فيلم رسوم متحركة.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الـ 12 من عمره، يسافر فى رحلة يجوب بها اليابان بحثا عن كلبه الذي فقده.. ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم نخبة من نجوم هوليود منهم إدوارد نورتون وليف شرايبر وبيل مورى وتيلدا سوينتون ويوكو أونو وغيرهم، ومن المفترض أن يعرض الفيلم فى دور السينما أبريل العام المقبل.

