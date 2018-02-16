رونالدو يتبرع لأطفال ” الروهينغا ” ويطالب بمساعدتهم

ماجد محمد(صدى):

في لافتة جميلة، من نجم الملكي، كريستيانو رونالدو، دعى الدون العالم إلى التضامن مع أطفال الروهينغا المسلمين اللاجئين في باكستان.

ونشر ” الدون ” صور له عبر حسابه الرسمي على ” إنستغرام ” ، مع أطفاله، وأخرى لأب من الروهينغا، معلقًا: “عالم واحد نحب فيه جميعا أبناءنا.. رجاء ساعدوا لاجئي الروهينغا ” .

وقال ” رونالدو ” : ” أنقذوا الأطفال، من الصعب، كأب، أن أرى أزمة اللاجئين الروهينغا، وخصوصاً ما يؤثر على الأطفال والقصر، الذين يحتاجون عنايتنا ودعمنا ” .

وكشف ” الدون ” عن تبرعه بمبلغ مالي، من أجل أطفال الروهينغا، كي يكون لهم مكان آمن للعب وممارسة الحياة الاجتماعية والتعافي وأن يعودوا أطفالاً مرة أخرى حسبما ذكر.

يجدر الإشارة إلى أنه وصل حوالي 688 ألف من الروهينغا، أكثر من نصفهم سيدات وأطفال، لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش خلال الأشهر الخمسة الأخيرة هرباً من العنف الدائر ضدهم في ميانمار، إذ تشير أصابع الاتهام لقوات الجيش هناك لارتكاب عمليات تطهير عرقي، وخروقات لحقوق الانسان ضد هذه الأقلية المسلمة.