كوريا الجنوبية: لا توجد خطط لنشر منظومات جديدة من صاروخ ” ثاد ” الأمريكي

سول(صدى):

أكد سفير كوريا الجنوبية في روسيا، أو يونج جيون، أمس الخميس، أن بلاده لا تخطط لنشر منظومة جديدة للدرع الصاروخي الأمريكي ” ثاد ” على أراضيها.

وأوضح ” يونج جيون ” في تصريحات له قائلًا: ” بحسب علمي، لا توجد خطط لنشر منظومات جديدة ” ، مشيرًا إلى أن كافة خطط نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية هدفها ردع كوريا الشمالية.

ويذكر أن نظام ” ثاد ” هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، كما يعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل الغلاف الجوي وخارجه.

وجدير بالذكر أنه توصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى اتفاق لنشر نظام ثاد، الذي إذا لزم الأمر، سوف يعترض الصواريخ البالستية الكورية الشمالية، وذلك في يوليو 2016.