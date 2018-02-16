عرض 6 أفلام عالمية في مهرجان الطفل بمركز الملك فهد الثقافي

حمود العنزي(صدى):

نظم مركز الملك فهد الثقافي منذ يومين مهرجان ” أفلام الطفل ” ، و الذي عرض ستة أفلام عالمية، وسط حضور كبير من الأطفال وأسرهم، وذلك في مقر المركز.

وضم المهرجان فيلم ” تشارلي ذو الأسنان البارزة ” من فرنسا، وفيلم ” رسومات لأحلام أفضل ” من فلسطين، وفيلم ” ماروشكا ” من روسيا، وفيلم ” أفضل صوت في العالم ” من البرازيل، وفيلم ” باوو ” من ألمانيا، وأخيرا فيلم ” ضيف استثنائي ” من المملكة المتحدة.

ويعتبر مهرجان أفلام الطفل بداية تأسيس لسينما الأطفال، والذي يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة والإعلام في دعم عودة السينما والتي ستنطلق قريبا.

ويُعد الهدف الرئيسي من المهرجان هو تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى إليه المركز من خلال توفير أفلام مناسبة ولها وجودها العالمي وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.

ومن المفترض البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.