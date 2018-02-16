” الكولاجين ” سر شباب بشرتك في الكبر

برلين(صدى):

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن الكولاجين يعد سر شباب البشرة في الكِبر، حيث أنه يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ومظهرها المشدود، ويمنحها ملمساً مخملياً.

وأضافت هوبر أن الكولاجين يمتاز بقدرته على الاحتفاظ بالماء، ويعمل بالتالي على ترطيب البشرة، فضلاً عن قدرته على تعزيز وتسريع وتيرة تجدد الخلايا الطبيعية.

وأوضحت الخبيرة الألمانية إلى أن الكولاجين يعد مكوناً رئيسياً للجلد، وتتمثل وظيفته في دعم النسيج الضام للحفاظ على مرونة الجلد، مشيرةً إلى الاستبدال المستمر لألياف الكولاجين القديمة بأخرى جديدة في مرحلة الشباب، ما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة وملمسها الناعم.

غير أنه مع التقدم في العمر تتباطأ هذه العملية، ومن ثم يفقد الجلد مرونته ويتصلب ويصير جافاً ومتشققاً ويقع فريسة سهلة للتجاعيد.

لذا ينبغي على المرأة المتقدمة في العمر استخدام منتجات العناية المحتوية على الكولاجين لاستعادة شباب ونضارة بشرتها.