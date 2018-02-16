وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدداً من الوظائف التعليمية والإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات عدة؛ للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة الوظائف المتاحة وهي: مسؤول المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” التمويل، أو المحاسبة ” ، أخصائي خدمات السفر: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، أخصائي دعم: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” إدارة الأعمال، أو الهندسة ” ، برنامج تنمية المعلمين: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: ” التربية، أو اللغة العربية، أو الإسلامية ” .

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط هنـــا .