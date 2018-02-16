” العربية ” تقصف جبهة ” الجزيرة ” وتفضح إفلاسها المهني

طلال الضوي(صدى):

أطاحت قناة العربية، بأكاذيب منصة الجزيرة القطرية، الداعمة للإرهاب، في ظل مواصلة الأخيرة للتخبط ونشر الفتن والفوضى.

وكانت ” الجزيرة ” زعمت أن ” العربية ” تم وقف بثها في بريطانيا؛ إثر تعرضها لشكوى من وكالة الأنباء القطرية ضدها.

وكشف مصدر في ” العربية ” ، أن ما يتم تداولة من أكاذيب مثير للسخرية، و محاولة غير موفقة لتجيير قرار اتخذته ” العربية ” بوقف مشاركتها في باقة ” بي سكاي بي ” البريطانية؛ في إطار خطة توزيع جديدة تفضي إلى تعزيز الإرسال على المنصات الرقمية الحديثة، عوضاً عن الوسائل التقليدية المشفرة.

واستنكر المصدر من تعامل قناة الجزيرة مع قرار ” العربية ” وقف البث المشفر في بريطانيا على أنه ” خبر عاجل ” ، علماً أنه مضى على سريانه أكثر من أسبوعين.

ووصف ما تقوم به ” الجزيرة ” بالإفلاس المهني، الذي يعبر عنه تضخيم إجراء بسيط اتخذته العربية بمحض إرادتها لأسباب تتعلق باستراتيجية التوزيع، وإخراجه تماماً عن إطاره؛ لإثارة الفوضى.