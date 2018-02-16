بعد تكسير مقعده المتحرك.. تفاصيل زيارة مسؤول بـ ” مطار جدة ” لـ ” كردي “

نايف السالم(صدى):

قام الرئيس التنفيذي لشركة ” الخدمات الأرضية ” بمطار جدة، بتقديم الاعتذار للرسام المعروف راكان كردي، وذلك في زيارة له، اعتذر فيها عما سببه له من ضياع وتكسير لمقعده المتحرك، وقام بتعويضه عما تعرض له، وذلك عقب وصوله من مطار دبي.

حيث كشف ” كردي ” عن تفاصيل الزيارة، قائلاً: ” زاروني في منزلي، واعتذروا لي عما حدث، وأصروا على تعويضي نقدًا، وطالبتهم بتحسين وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في المطار، ووعدوني بذلك ” .

يشار إلى أن ” كردي ” كان قد نشر على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، تغريدة عبر فيها عما حدث له في مطار ” الملك عبدالعزيز ” ، من تكسير للمقعد المتحرك الخاص به، فضلًا عن انتظاره لساعة ونصف بالمطار، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة المطار على الفور.