بعد تكسير مقعده المتحرك.. تفاصيل زيارة مسؤول بـ ” مطار جدة ” لـ ” كردي “
قام الرئيس التنفيذي لشركة ” الخدمات الأرضية ” بمطار جدة، بتقديم الاعتذار للرسام المعروف راكان كردي، وذلك في زيارة له، اعتذر فيها عما سببه له من ضياع وتكسير لمقعده المتحرك، وقام بتعويضه عما تعرض له، وذلك عقب وصوله من مطار دبي.
حيث كشف ” كردي ” عن تفاصيل الزيارة، قائلاً: ” زاروني في منزلي، واعتذروا لي عما حدث، وأصروا على تعويضي نقدًا، وطالبتهم بتحسين وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في المطار، ووعدوني بذلك ” .
يشار إلى أن ” كردي ” كان قد نشر على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، تغريدة عبر فيها عما حدث له في مطار ” الملك عبدالعزيز ” ، من تكسير للمقعد المتحرك الخاص به، فضلًا عن انتظاره لساعة ونصف بالمطار، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة المطار على الفور.
محبة وطنها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة
لين متى ويوجد تقصيرفي تقديم الخدمات والعمل المخلص لابد من غربلة في جميع الجهات الحكومية وتدويرللمسؤولين حتى يعلم كل شخص يمسك منصب ان المكان للمخلص المنتج فعلاً الي يقدم كل شي لخدمة الجهة الرسمية وللمجتمع ويكون هناك رقابة من لجنة تتكون من المباحث العامة والاستخبارات وهيئة الفساد وديوان المراقبة تتابع سيرالعمل اولاً بأول في جميع الجهات الحكومية وترتبط مباشرة بالملك سلمان.