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بالفيديو.. وليد الفراج يفتتح الحلقة بـ ” صكة بلوت “

بالفيديو.. وليد الفراج يفتتح الحلقة بـ ” صكة بلوت “
نواف السالم(صدى):

افتتح الإعلامي وليد الفراج حلقة، أمس الخميس، من برنامج أكشن يادوري بـ ” صكة بلوت ” ، وذلك بالاشتراك مع ضيوف الحلقة والذين كان منهم عبدالله بن زنان.

وعقب ” الفراج ” على اللعبة قائلًا: أنها غالبًا ما تنتهي بـ ” خناقة ” ، وكان ذلك تعليقًا على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4-8 أبريل القادم.


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