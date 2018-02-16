وظائف شاغرة للرجال بإحدى شركات السيارات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفيرها لعدد من الوظائف للرجال من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات عدة.

وأوضحت الغرفة، أن العمل سيكون لدى شركة عبداللطيف جميل المحدودة للسيارات، على أن يتم إجراء المقابلة بمقرها في الدور الأول، بشارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، يومي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19-20 فبراير 2018م، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهراً.

واشترطت الغرفة، على المتقدمين أن يحضروا السيرة الذاتية والهوية الوطنية، والتقيد بالزي الرسمي، واضعة أرقام هاتف للاستفسار عن أي شيء وهي: (920004565)، أو (0114040044): تحويلة: (580 – 370 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

كما يمكن تقديم طلب الوظيفة عبر الرابط هنـــــا .