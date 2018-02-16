أسعار العملات الرقمية تستقر نسبيا.. و ” بتكوين ” تواصل الارتفاع

عواصم عالمية(صدى):

شهدت العملات الرقمية، اليوم الجمعة، استقرار نسبيًا، حيث واصلت ” البتكوين ” ارتفاعها، حيث سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 480 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 70 مليار دولار .

وارتفعت ” بتكوين ” بنسبة 0.60% إلى 10074 دولارًا، بعدما تمكنت أمس من تجاوز حاجز العشرة آلاف دولار لأول مرة منذ نهاية يناير، بينما واستقرت ” إثريوم ” عند 936 دولارًا.

وتراجعت ” الريبل ” بنسبة 1.15% إلى 1.14 دولار، وزادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 10.45% إلى 1521 دولارًا.