مهرجان برلين يمنح رئيسة سوق الفيلم الأوروبي كاميرا برلين

برلين(صدى):

كرم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 68 اليوم الجمعة، رئيسة سوق الفيلم الأوروبي ” بيكي بروبست ” بمنحها كاميرا برلين، وذلك بحضور مدير المهرجان ” ديتر كوسليك ” .

حيث انطلقت فعاليات المهرجان بعرض فيلم الرسوم المتحركة ” جزيرة الكلاب ” للمخرج الأمريكي الشهير ” ويس أندرسون ” ليكون فيلم افتتاح الدورة في عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يسافر في رحلة يجوب بها اليابان بحثا عن كلبه الذي فقده.. ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم نخبة من نجوم هوليود منهم إدوارد نورتون وليف شرايبر وبيل مورى وتيلدا سوينتون ويوكو أونو وغيرهم، ومن المفترض أن يعرض الفيلم في دور السينما أبريل العام المقبل.