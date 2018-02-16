اللجنة السياحية بالرياض: الفنادق بدأت عكس قيمة الرسوم البلدية على السعر النهائي

حمود العنزي(صدى):

أكد محمد المعجل، نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض، على بدء عكس قيمة الرسوم البلدية على السعر النهائي للغرف بالفنادق والشقق المفروش.

وأشار ” المعجل ” ، إلى أنه من غير المتوقع أن تتحمل الفنادق زيادة التكلفة التشغيلية بعد تسديدها للرسوم البلدية، عن المستهلكين، مؤكداً أن من لم يعكس الرسوم على السعر حتى الآن فسيفعل قريبا جداً.

وأوضح أنه من غير المتوقع أن يؤثر هذا الأمر على الإقبال على الفنادق والشقق؛ نظراً لأن الارتفاع سيكون شاملاً لكل المدن والمناطق.