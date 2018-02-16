الجيش الباكستاني يرسل فرقة عسكرية إلى المملكة

علي العنزي(صدى):

أكدت قوات الجيش الباكستاني، أنها ستقوم بإرسال فرقة عسكرية من الجيش إلى المملكة، وذلك في مهمة تدريبية واستشارية لها، في إطار استمرار التعاون الأمني الثنائي بين باكستان والمملكة.

جاء ذلك في بيانًا أصدره الجيش الباكستاني، حيث أعلن مكتب العلاقات العامة له، أن الجيش الباكستاني يحافظ على التعاون الأمني الثنائي مع العديد من الدول الإقليمية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت تقارير، أن القوات الباكستانية المتمركزة في السعودية، أو التي سيتم إرسالها، لن تقوم بممارسة أي مهام خارج أراضي المملكة.

يشار إلى أن هذا التصريح، جاء عقب اجتماع تم عقده أمس الخميس، بين السفير السعودي نواف سعيد المالكي، في باكستان، والجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس الجيش الباكستاني.