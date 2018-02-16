سحب 183 صهريجا للصرف الصحي قرب مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة

نايف السالم(صدى):

سحبت شرطة محافظة جدة، 183 صهريجاً للصرف الصحي، واقعة شرق مبنى مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بناء على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وكانت هذه الصهاريج تطلق رائحة كريهة جداً، وتشوه منظر المحافظة، بالإضافة إلى أنها أصبحت مكان لتجمع النفايات ومناطق فرز القاذورات والأوساخ وورش صيانة عشوائية ومقاه عشوائية.

واشتكى الأهالي والعاملون في المطار الجديد، من تسرب تلك الروائح الكريهة عبر أنظمة التكييف إلى داخل الصالات، مؤكدين انبعاثها من محطة مياه الصرف الصحي.

وجاء سحب الصهاريج، بمساندة البحث الجنائي، والدوريات الأمنية، وأمن المهمات، والدفاع المدني، والمرور، والمجاهدين، وشركة المياه الوطنية، ومكتب العمل، وأمانة محافظة جدة.