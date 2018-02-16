بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح فضل الدعاء لولاة الأمر والوطن

علي القحطاني(صدى):

أشار مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى أهمية الدعاء لولاة الأمر باستمرار.

وأكد ” آل الشيخ ” ، في برنامج فتاوى، المذاع على القناة الأولى السعودية، على أن الدعاء لولاة الأمر أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن صلاحهم وتوفيقهم؛ يترتب عليه استقامة الأمور وصلاح الشعب والمملكة.

وعن فضل الدعاء لولاة الأمر والعلماء والوطن، قال ” آل الشيخ ” ، إن الدعاء لولاة الأمور أمر مهم، ندعو لهم بالتوفيق والسداد والقوة، وأن يرزقهم ويهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من كل سوء وأن يشدوا أزرهم وأن يوفقهم الله للخير والهدى.

وتابع: ” ولاسيما أن ولاة أمرنا وفقهم الله لخدمة الشريعة والذود عنها والدفاع عنها وخدموا بيت الله الحرام ومسجد رسوله ﷺ ” مؤكدًا سماحته أن ” الدعاء لهم بالتوفيق أمر مطلوب في صلواتنا ونتحرى أوقات الإجابة، ندعو لهم، فبصلاحهم واستقامتهم تصلح الأحوال وتستقيم الأمور ” .

وأشاد بالجهود التي تقدمها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، في الدفاع عن الشريعة الإسلامية وخدمة الإسلام وقضايا المسلمين وإعمار الحرمين الشريفين بإنجازات ومشروعات عملاقة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

