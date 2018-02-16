8 حقائق عن نزلات البرد المرض الأكثر انتشارا

متابعات(صدى):

يدخل معظم الناس في دوامة نزلات البرد كل عام خاصة في فصل الشتاء، فهو واحد من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس في كل عمر وجنس وفي جميع أنحاء العالم.

ونزلات البرد هي عدوى فيروسية تؤثر على الجسم، وتكون مصحوبة بأعراض مثل الحمى والسعال والصداع والبرد.

ونقدم لكم في هذا التقرير 8 حقائق مدهشة حول نزلات البرد يجب التعرف عليها، وهي:

البالغون يصابون بنزلات البرد من 2 – 5 مرات في السنة

تشير الإحصاءات والدراسات التي أُجريت على مرضى نزلات البرد إلى أن البالغين عادة يعانون نزلات البرد 2 إلى 5 مرات في السنة، في حين أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا يصابون بها نحو 6-10 مرات في السنة ! ويرجع السبب إلى أن أجهزة المناعة لدى الأطفال أضعف نسبيًا.

الأشخاص في سن 60 عامًا أو أكبر يصابون بالبرد كثيرًا

في سن 60 عامًا أو أكبر يبدأ الجهاز المناعي في الضعف والتدهور، لذا يُصاب كبار السن بنزلات البرد كثيرًا، ومن المهم اتخاذ تدابير للحفاظ على صحة الجهاز المناعي لكبار السن.

” رينوفيروس – Rhinovirus ” هو الفيروس الذي يسبب نزلات البرد

و ” رينوفيروس – Rhinovirus ” أو ” فيروس الأنف ” هو الذي يسبب نزلات البرد، وهذه الأنواع من الفيروسات موجودة على الأرض منذ زمن بعيد، حتى إنها ذكرت في كتب الطب المصرية القديمة، ومن المعروف أن “فيروسات الأنف” لديها القدرة على البقاء على قيد الحياة في معظم الظروف الجوية والظروف الجغرافية المتطرفة، وهذا هو السبب أنها قد عاشت لفترة طويلة، وتستمر وقتًا طويلاً قبل أن تموت داخل جسم الإنسان!

” فيروس الأنف ” يعيش خارج جسم الإنسان لمدة 48 ساعة

” فيروس الأنف ” قوي، ويمكنه البقاء على قيد الحياة خارج الكائن الحي لمدة تصل إلى 48 ساعة! ويمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة على أسطح مثل: لوحات مفاتيح الكمبيوتر، والهواتف، أثاث وأدوات المطبخ، وأزرار المصعد، ومفاتيح الضوء، وعربات مركز التسوق، لذلك، عندما يلمس الشخص سطحًا يوجد عليه فيروس حي، فهناك فرصة كبيرة أن يصاب هذا الشخص بنزلة برد.

نزلات البرد يمكن أن تتحول إلى الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والمسنين

عادة، نزلات البرد العادية لا تهدد حياة الإنسان، ولكن لدى الأطفال وكبار السن، يمكن أن تؤدي نزلات البرد إلى مضاعفات صحية أخرى مثل الالتهاب الرئوي وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن تهدد حياة هؤلاء.

فيتامين ” سي – C ” يحمي من البرد لكن لا يساعد كثيرًا في علاجه

يعتقد الناس أن تناول أقراص فيتامين ” سي – C ” أفضل وسيلة لعلاج نزلات البرد، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا، فقد أثبتت الأبحاث أن فيتامين ” سي – C ” لا يساعد كثيرًا في علاج النزلات، لكن تناوله بانتظام في أوقات أخرى، يقوي الجهاز المناعي ويمنع تكرار نزلات البرد.

عطسة المصاب بالبرد تطلق نحو 100 ألف جرثومة في الهواء!

عطسة واحدة من شخص مصاب بنزلة البرد، يمكن أن تطلق نحو 100 ألف جرثومة في الهواء! وبعض هذه الجراثيم يمكن أن تكون معدية وعندما يتنفس شخص سليم الهواء الملوث، فإنه قد يصاب بنزلة برد.

غسل اليدين قبل تناول الطعام يمنع الإصابة بنزلات البرد

وفقًا للخبراء، يعد غسل اليدين قبل تناول الطعام واحدًا من أكثر الطرق فعالية لمنع نزلات البرد، لأن غسل اليدين بشكل متكرر وخصوصًا قبل الأكل، يحمي الإنسان خصوصًا عند لمس الأسطح التي تحمل فيروسات البرد.