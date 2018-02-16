بدء العمل على بناء أكبر مسجد في المالديف يحمل اسم ” محمد بن سلمان “

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور محمد معز، وزير الإسكان والبنية التحتية في المالديف، على بدء العمل في بناء مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز هناك.

وأوضح ” معز ” أن المسجد سيكون أكبر مسجد في المالديف، وستسع لما يزيد عن 10 آلاف مصلِ في وقت واحد، مؤكداً أنه رمز للعلاقات القوية بين المملكة والمالديف.

وتكفلت المملكة بكلفة بناء المسجد والتي تقارب الـ 25 مليون دولار، وسيتم بناءه على مساحة 41.500 قدم مربع، ومكون من ستة طوابق.

ويشمل المسجد، أربعة مصاعد، ومواقف سيارات تبلغ مساحتها 44100 قدم مربع، و قاعات متعددة الأغراض، و مكتبة عالمية وفصول وقاعات دراسية.