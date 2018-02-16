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فيديو طريف لثلاث رضع يستقبلون ببرونة لبن بالسعادة

فيديو طريف لثلاث رضع يستقبلون ببرونة لبن بالسعادة
متابعات(صدى):

خطف ثلاث أطفال رُضع الانظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرافتهم وجمالهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول إحدى الأمهات وهي تحمل ثلاثة ببرونات وتتجه إلى ثلاثة رضع يجلسون على عرباتهم، وقد غمرتهم السعادة البالغة عندما رأوا الببرونات حتى إنهم كادوا يرقصون فرحًا.

وانتظر كل طفل الحصول على طعامه في لهفة وتشوق .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42895 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ارحم من خلقه ,,

[ عدد التعليقات: 2828 ] نشر منذ 24 دقيقة

يا حليلهم ربي يحفظهم

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