” تعليم الرياض ” تواصل الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بتأخر تعليقها للدراسة

حمود العنزي(صدى):

في ظل تلقي إدارة تعليم الرياض للاتهامات والانتقادت؛ لتأخير إصدار قرارها بتعليق الدراسة الأيام الماضية؛ إثر موجة الغبار التي ضربت المملكة، واصلت الإدارة جمع أدلة براءتها .

وفي هذا السياق، استشهدت الإدارة بتغريدة خبير الطقس الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، الذي هاجم هيئة الأرصاد؛ بسبب تأخرها في إعلام الجهات الحكومية بأمر حالة الطقس.

وأشار ” المسند ” ، إلى أن أنذار هيئة الأرصاد بشأن الجبهة الباردة المثيرة للغبار، تم الإعلان عنه ليلة الأربعاء الماضي، الساعة 04:00ص والعاصفة ضربت الرياض قبلها بساعة تقريبًا، حسبما ذكر.

وفي الصدد ذاته أوضح المتحدث الرسمي علي الغامدي أن المعلومات الدقيقة من قِبل الأرصاد وصلت إلى التعليم متأخرة، وذلك عند الساعة الثالثة فجرًا، قائلًا إن هناك لجنة تتابع بشكل يومي ودوري موضوع التعليق، واتخذت الإدارة قرار تعليقها للدراسة في تمام الساعة 5:29 صباح أول أمس، وهو ما اثار الانتقادات ضد الإدارة نظرًا لتأخر القرار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت، مساء الثلاثاء، قبل الساعة الثانية عشرة من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية لمسافة قد تصل إلى 1 كيلو على الزلفي والغاط، موضحة أن الحالة قد تمتد إلى العاصمة الرياض، وتشمل الطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وأشارت إلى أن الحالة ستستمر من الساعة الواحدة وحتى التاسعة من صباح الأربعاء.