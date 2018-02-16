الحكم بالسجن 20 سنة لأحد المخربين في القطيف و8 سنوات لآخر

عبد العزيز القثامي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق متهمين اثنين بعد إدانتهم برمي رجال الأمن بقنابل المولوتوف والاشتراك في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف؛ وذلك استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف والتستر على أحد المطلوبين أمنيًا ممن يحرضون على تلك الأعمال، حيث حكمت على الأول بالسجن 20 عامًا، والثاني السجن 8 سنوات.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بعدة تهم منها: اشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروت بالقطيف خمس مرات، وإتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة، بالإضافة إلى شروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيًا.

بينما وجه المدعي العام تهمًا للثاني تتمثل في: اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات، و ترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف، و تستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنيًا ممن يحرضون على تلك الأعمال، عدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت، بالإضافة إلى تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها.