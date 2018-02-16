أصالة تشكر طبيب أسنانها بصورة تبرز ابتسامتها على إنستجرام

أماني الغامدي(صدى):

وجهت النجمة السورية أصالة نصري، كلمة جزيل الشكر لطبيب أسنانها الدكتور نور الدين مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع ” انستجرام ” .

كما نشرت أصالة صورة على ” إنستجرام ” تبرز ابتسامتها وجمال أسنانها، معلقة ” شكرا دكتور نور على حجم اهتمامك فيني .. دكتور ابتسامة .. أنت دكتور الروح ” .

ويعتبر د. نور الدين مصطفى، من رواد جلب السياحة العلاجية لمصر وله شهره إقليمية واسعة نظرا لاستخدامه أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في علاج وتجميل الأسنان وبفارق أسعار كبيرة عن الخارج.

