” العمل ” : عدم صرف مساعدات مقطوعة لـ 1.5 مليون من ذوي الإعاقة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس، عن عدم صرف مساعدات مقطوعة للمسجلين في التأهيل الشامل، والذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون من ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة، على صرف المساعدة المقطوعة التى تصل إلى 30 ألف ريال، وذلك لمستفيدى الضمان الاجتماعي، لمن تزيد أعمارهم عن 35 عامًا من الرجال والنساء، فيما أشارت إلى تقديم الإعانة لمرضى فقر الدم المنجلي، بشرط ألا تقل الإصابة عن 70%، مع تقديم ما يثبت ذلك طبيًا.

كما أوضحت الوزارة أن مهنة مندوب المبيعات لا تقتصر على السعوديين فقط، لافتة إلى عدم إمكانية إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي في حالة تم سدادها، إضافة إلى أن مدة رخصة العمل سنة واحدة، ويمكن تجديدها قبل الانتهاء بنحو 6 شهور.

يشار إلى أن ” العمل ” كانت قد أعلنت عن إيقاف تعديل المهن، ونقل خدمات طبيب أسنان عام وطبيب صحة عامة، ويأتي ذلك في ظل جهودها لتصحيح أوضاع السوق.