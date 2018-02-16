هدف: مكافأة ” تمهير ” لا تتأثر بالضمان الاجتماعي

عبد العزيز القثامي(صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، على عدم تأثر مكافأة برنامج ” تمهير ” بالضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المكافأة تصرف بمعدل 3000 ريال للتدريب على رأس العمل، دون إلزام الجهات بتوفير وظائف.

وأوضح ” هدف ” ، أن نظام ساند لا يقلل من الفرص الوظيفية أمام الخريجين؛ لكون يدعم توظيف من تركوا العمل دون إرادتهم، مشيراً إلى أن المستفيد يحصل من البرنامج على 50 إلى 60% من الراتب لمدة 12 شهرًا في المرة الأولى.

ولفت إلى أن فترة التدريب- إن وجدت- لا تحتسب ضمن المدة اللازمة للحصول على الحوافز المالية، مؤكداً على الخريجين ضرورة التأكد مبكرًا من إسقاط أسمائهم من الجامعة حتى يستطيعوا التقديم على حافز دعم التوظيف.

ونبه على أن البقاء خارج المملكة لمدة 59 يومًا خلال العام، يوجب الانتظار 10 شهور لإعادة التقديم مرة أخرى.