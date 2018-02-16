بالصور.. مشجعون يسحقون سيارة متوقفة في طريقهم

لندن(صدى):

تسبب المئات من عشاق رياضة كرة القدم، بسحق سيارة رينو كادجار حمراء والتسبب بأضرار جسيمة بها.

وكانت السيارة تقف على الطريق يوم مباراة شروفيتيد الشهيرة في أجزاء من بريطانيا، وظهر مئات المشجعين في مقطع فيديو يتعانقون للصراع على الكرة، ولم يكترثوا بالسيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

ولحسن الحظ، تقتضي اللعبة بدفع تعويضات لكل من تعرضت ممتلكاته للضرر خلال المباراة، ومن المتوقع أن يقدم صاحب السيارة مقطع الفيديو إلى لجنة شروفيتيد للمطالبة بالتأمين.

يشار إلى أن اللعبة تعتمد على خروج المنافسين إلى الشوارع وركل الكرة في الهواء، ثم يقوم اللاعبون بعناق جماعي والسيطرة على الكرة في محاولة لتسديد هدف على بعد ثلاثة أميال، وتستمر اللعبة ثماني ساعات يوميا على مدى يومين.