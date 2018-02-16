بالصور.. الوهيبي يفتتح معرض حقائق وأرقام بسوق تالا مول بالرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي معرض وزارة التعليم ( حقائق وأرقام ) وذلك بسوق تالا مول وهو ضمن ثلاثة معارض ستقام في مراكز التسوق الكبرى بالعاصمة الرياض، ضمن مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني في رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعريف المجتمع بمنجزات التعليم في المملكة وبخطط وزارة التعليم وبرامجها خلال الرؤية الوطنية.

وتجول الوهيبي في أرجاء المعرض وذلك برفقة المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام في وزارة التعليم الأستاذ محمد الدخيني والذي عرف بأهداف المعرض وحرص وزارة التعليم في بيان تاريخ وزارة التعليم في نشر التعليم في أرجاء المملكة من خلال الصور التاريخية والكتب التي تحكي تاريخ التعليم وتطوره في المملكة .

وفي نهاية المعرض وصف ” الوهيبي ” خطوة الوزارة بالمباركة؛ لكون ” هذه الفعاليات تخدم جميع الفئات، وبلغات متعددة لإشراك زوار هذا المكان، وذلك في إبراز دور هذا الوطن الغالي في تقديم خدمة تعليمية ترتقي بالإنسان ” .

وخلال جولته في المعرض جذبت رسمة لإحدى الصغيرات إعجاب واهتمام مدير التعليم الوهيبي وعلق عليها بقوله: رسم وتلوين جميل كجمالك زهرتنا الغالية.

الجدير بالذكر أن المعارض الثلاثة ستقام خلال يومي الخميس والجمعة ابتداءً بسوق تالا مول في الفترة من٢٩-٣٠ /٥ /١٤٣٩هـ ثم سوق غرناطة مول في الفترة من ٦ – ٧ / ٦ / ١٤٣٩هــ وانتهاءً بسوق الرياض غاليري في الفترة من١٣-١٤ /٦ /١٤٣٩هـ.

ووجّهت تعليم الرياض الدعوة لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات وكافة أفراد المجتمع إلى زيارة المعارض للاطلاع على ما تحتويه من أنشطة وفعاليات وبرامج هادفة .

