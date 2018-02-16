توليد الوظائف: طرح 15 مبادرة توظيف تبدأ بـ ” العمل المرن “

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، تقرير لها، معلنة عن 15 مبادرة توظيف تبدأ بـ ” العمل المرن، وذلك بالتعاون مع وزارات: ” العمل، الاقتصاد والتخطيط، التعليم ” .

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن نظام العمل المرن يعني أن يتاح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات كالمواسم أو نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن تحدي تواجهه هو ” المناطقية ” أي عدم توفر معلومات بشكل كافٍ بعكس المدن الكبيرة.

وأشارت الهيئة، إلى أن مسألة المناطقية معقدة جداً؛ نتيجة للحوكمة والإمارات المختلفة والارتباطات الاقتصادية بين المدن ومستوى المدن نفسها، مؤكدة على العمل المشترك مع وزارات الداخلية والعمل والتجارة لتغطية هذه النقاط.

وبيَّنت الهيئة، أن عملها هو إقناع الجهات والأجهزة المختلفة بالأخذ بتوصياتها بشأن التوظيف، مؤكدة أن مهمتها هي معرفة كيفية التأثير على البرامج والمبادرات، ورفع التوصيات إلى مجلس الاقتصاد والتنمية سواء تم الاتفاق أو الاختلاف مع الجهات ذات العلافة.

وأكدت على عدم وجود مؤشر لقياس عدد الوظائف المشغولة والشاغرة في القطاع الخاص، لكنها ستعمل على وضع مؤشر، مشيرة إلى أن لديها فريق عمل بالتشارك مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمل على موضوع تباعد الاقتصاد غير الرسمي

وأضافت أنه تم رفع توصية من وزارة التجارة لمكافحة التستر، أوردت فيه أن من أهم أسباب التستر هو توطين أعمال لا تناسب المواطن، مشيرة إلى أن جعل تلك الأعمال للوافدين وفرض رسوم ضريبية عليها كان من أهم الحلول المقترحة.