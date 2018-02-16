الأهلي يلاحق الهلال.. والفيحاء يسعى للحفاظ على لقب ” قاهر الكبار “

ماجد محمد(صدى):

يشتعل اليوم الثاني من الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين بثلاثة مواجهات نارية، حيث يلتقي الهلال والشباب، والفيحاء والأهلي، ويواجه الرائد الاتفاق.

وتبدأ مواجهات اليوم بمباراة الرائد والاتفاق في تمام الساعة 3:55 عصرًا، على ملعب الملك عبد الله ببريدة، ويسعى الرائد بكل الطرق إلى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يرقد في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

ويواجه الأهلي صاحب المركز الثاني المتطلع إلى اقتناص نقاطه الثلاثة والإطاحة بالهلال من المركز الأول، بالفيحاء قاهر الكبار، في ظل توقعات بتقديم مفاجأة جديدة اليوم على الأهلي في تمام الساعة 6:35 مساءً، على ملعب الملك سلمان.

وفي المباراة الأخيرة يواجه الزعيم صاحب المركز الأول فريق الشباب، في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب فيصل بن فهد ، ويسعى الهلال إلى العودة إلى الانتصارات والابتعاد عن فخ التعادل للحفاظ على مركزه الأول الذي بات مهددًا باقتراب الأهلي.