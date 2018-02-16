الشؤون البلدية: تنفيذ أكثر من 247 مشروع لتنمية السياحة بمتوسط إنجاز بلغ 69%

عادل الحربي(صدى):

تقوم وزارة الشؤون القروية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتنفيذ أكثر من 247 مشروعًا داعمًا للتنمية السياحية في مختلف المناطق بالمملكة، وتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة لعام 2030.

وقال مدير عام الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس أسامة خلاوي، أن التكلفة المحتملة لهذه المشروعات تتجاوز حاجز الـ 8 مليارات ريال، بمتوسط إنجاز بلغ ما يقارب 69%.

وأكد ” خلاوي ” إن الهيئة انتهجت منذ إنشائها العمل وفق مبدأ الشراكة، ووقعت بناءًا على ذلك مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويركز عدد من المشروعات على تهيئة مقاصد جديدة للسياحة تحقق أهداف التنمية السياحية المستدامة وبمواصفات عالمية لتوفير بيئة سياحية جاذبة وبخدمات متكاملة.