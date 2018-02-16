صورة نادرة لمطار ” جدة ” تعود لعام 1375هـ

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لمطار جدة، والتي تعود لعام 1375هـ، حيث نشر حساب ” الماضي المصور ” تلك الصورة، والتي حظيت بعدد من التعليقات من نشطاء موقع ” تويتر ” .

يشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي ” مطار جدة ” ، هو مطار دولي، يقع على بعد 19 كيلو متراً شمال مدينة جدة، ويعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات المملكة حاليًا، وهو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية بالمملكة، فضلًا عن أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.