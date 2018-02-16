إنذارين على الشرقية والباحة بتدني الرؤية الأفقية

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهين متقدمين على كل من الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومنطقة الباحة.

وأوضح الإنذار المتعلق بالمنطقة الشرقية، أنه سيستمر حالة التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف إلى أقل من (1) كم، وذلك بدءاً من الساعة الـ 08:30 صباح اليوم، وحتى الـ 10:30 .

أما الإنذار على منطقة الباحة، فيحذر من وجود رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وحتى الخامسة مساءًا.