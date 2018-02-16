عبد الله المجماج: المملكة تتميز بتنظيم المسابقات القرآنية في العالم الإسلامي

عادل الحربي(صدى):

نوَّه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ عبد الله بن محمد المجماج بصدارة المملكة في تنظيم المسابقات القرآنية، وتميزها في خدمة القرآن الكريم، ودفع الناشئة والأجيال لتمثل قيم القرآن وآدابه وسلوكه.

وقال بمناسبة تنظيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها العشرين: تأتي هذه المسابقة في وقت تفخر فيه المملكة العربية السعودية بتربعها في قمة العالم الإسلامي للعناية بالقرآن الكريم دستورا ومنهجا لها والعناية به طباعة وترجمة لمعانيه وتوزيعا، وللمملكة الرؤية المتميزة في الرقي بتلك المسابقات والتنافس فيها، فقد خرجت تلك المسابقات أفواجاً من شباب العالم الإسلامي وكان ثمرة ذلك – بفضل الله – أنهم أصبحوا قدوات في بلدانهم للدعوة إلى الله على بصيرة وأئمة في كبار المساجد في تلك البلاد .

وأشاد المجماج بالتنافس المثمر بين طلاب حلق التحفيظ التابعة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وكذلك طالبات دور القرآن الكريم بالإضافة إلى طلاب وطالبات التعليم العام والعالي في هذا الميدان .