منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة تتضمن عشرة فيروسات قاتلة تهدد البشرية

واشنطن(صدى):

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة تضمنت عشرة فيروسات ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد “عاجل” للبشرية.

وجاء في صدارة القائمة فيروسا ” إيبولا ” و ” زيكا ” اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى. وتضمنت القائمة أيضًا فيروس ” حمى القرم الكونغو النزفية ” الذي تسبب في مقتل 40 في المئة من المصابين به، وتم رصده مؤخرًا في أوغندا.

كما تشمل قائمة الفيروسات القاتلة ” حمى لاسا ” وفيروس ” كورونا “، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد “سارس”، وفيروس “نيباه” وأيضًا “حمى الوادي المتصدع “.

وللمرة الأولى على الإطلاق، ذكرت منظمة الصحة العالمية ” المرض ” إكس” الذي يعتبر عاملاً ممرضًا غير معروف للعلماء حاليًا، حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دوليًا خطيرًا.

وقالت المنظمة، إن ” ترتيب الأمراض في هذه القائمة لا يعتمد على الأولوية “، بل جميعها ذات أولوية.