مواطن كفيف يشكر ” آل الشيخ ” على منحه وظيفة قريبة من مسكنه

علي العنزي(صدى):

تقدم عبد الله العنزي من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أمس (الخميس)، بالشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على منحه وظيفة، بعد تفاعل الأخير مع تغريدة لشخص عرض خلالها حالته الحرجة، حيث أوصى المواطن بالتواصل مع الهيئة.

وقال العنزي الذي يعاني من فقدان بصره: ” مبادرة آل الشيخ أبكتني وأبكت أمي المسنة، فلقد فرّج عني كربة.. فرّج الله عنه “، لافتًا إلى تفاعل رجال الهيئة معه وعلى رأسهم رجا الله السلمي، حيث استقبلوه في الرياض أمس وسهّلوا له إجراءات الحصول على الوظيفة.

وأشاد العنزي، الحاصل على درجة البكالوريوس، بجهود رجال هيئة الرياضة الذين قاموا بتوجيهه إلى حفر الباطن حيث يسكن هو وأطفاله، وذلك لتسلم وظيفة ذات علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة في استقبال نادي الباطن.