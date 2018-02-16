بالفيديو.. ” الخثلان ” : إن الصلاة في المسجد القريب أفضل من الذهاب إلى البعيد

عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأمام، إن الصلاة في المسجد القريب أفضل من الذهاب إلى المساجد البعيدة، وتحقق مقصود الشريعة من اجتماع الناس.

وأضاف الخثلان، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك على قناة “الرسالة”، أن اجتماع أهل الحي في المسجد 5 مرات يومياً يحقق معنى التكافل الاجتماعي والمحبة والأخوّة بين المسلمين.

وأشار إلى أن الشريعة أوجبت على الرجال أن يصلوا الصلوات الخمس في المسجد لتحقيق تلك المعاني.