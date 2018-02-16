خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

علي القحطاني (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا ، وما نتج عنه من وفيات ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي ، وصادق المواساة “.