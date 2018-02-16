سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

عادل الحربي (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا ، وما نتج عنه من وفيات ، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق “.