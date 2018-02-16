مدير جامعة المجمعة : جائزة الملك سلمان تستثمر العقول وتنمي المواهب

حمودى العنزي(صدى):

أوضح معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أنَّ تعليم القرآن الكريم وتعلمه من أفضل الأعمال ، فهو يرتقي بالقيم والأخلاق لمن يحفظه ويحرص على دوام تلاوته، ويربي فيه حسن التعامل والالتزام.

وبين في تصريح له بمناسبة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين بمدينة الرياض أن بذل المال في هذا المجال من أجلِّ الأفعال , منوها بما يحظى به القرآن الكريم من كبير اهتمام وعظيم رعاية من القيادة الحكيمة , وأن تُصرف الأموال في سبيل خدمته , ومن ذلك تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بمشاركة عشرات المتسابقين من الأبناء والبنات التي تستثمر العقول وتنمي المواهب .

وقال : ” يبلغ الاهتمام بهذه المسابقة غايته من خلال رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لهذه المسابقة، فما يُسخر لهذه المسابقة من إمكانات هو محل الفخر والاعتزاز، وما يوفر من دعم هو استثمار في وجه من أوجه البر والإحسان اعتادت عليه بلادنا ولله الحمد” .