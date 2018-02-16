الحيل التي يستخدمها المهربين للدخول إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشف حرس الحدود من خلال جناحه بمهرجان الجنادرية، عن أبرز حيل المتسللين والمهربين للدخول إلى أراضي المملكة، وكيفية مواجهتها ومتابعتها.

وأوضح جناح حرس الحدود، أن من أبرز الحيل التي يستخدمها المهربون والمتسللون معرفة مدلول الأثر باستخدام الحذاء الإسفنجي، واستخدام أنبوبة الغاز والهواء لإخفاء آثار الخطوات على الرمل.

وأشار إلى أن من بين الحيل استخدام الجسر الحديدي، وتحديد اتجاه المركبة في حالة الدخول أو الخروج، ومعرفة الأثر في المناطق الجبلية الوعرة بالتنقل عبر الصخور.

وقدم الجناح عرضاً لآلية متابعة وضبط محاولات التسلل باستخدام أجهزة الرصد الآلي والكاميرات الحرارية قبل توجيه قوات أمنية متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.