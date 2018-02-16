حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

حالة الطقستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك تشمل الاجزاء الساحلية منها والجوف، وحائل والحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، الرياض، وادي الدواسر، الشرقية، حفر الباطن، والقصيم والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.