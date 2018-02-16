مطالبة بدفع الزكاة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

طالب عضو سابق في مجلس الشورى بدفع الزكاة لمحدودي الدخل من بينهم المتقاعدين، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في أوضاع المتقاعدين المالية، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وحاجات أسر المتقاعدين.

وأوضح العضو السابق الدكتور علي الدهيمان، وفقاً لصحيفة “الحياة”، إنه تقدم بتوصية في الدورة الشورية الخامسة؛ لرفع الحد الأدني لرواتب المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال، منوهاً إلى حاجتهم الملحة لذلك بسبب غلاء المعيشة، مضيفاً أن “حساب المواطن” وبدل المعيشة ساهما في تحسين الأوضاع إلا أن ذلك لا يكفي، وفقاً له.

من جهته، أكد مصدر في المجلس فشل تفعيل توصيات رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال، وذلك بعدما ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد بأن الزيادة سوف ترهق موازنتها.|