أسباب توقف مصورة مقطع “مروعي المارة بالكلاب” في ممشى المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

روت مصورة مقطع الشبان الذين ظهروا وھم يروّعون المارة في ممشى حي الھجرة بالمدينة المنورة تفاصيل الواقعة والسبب الذي دفعها إلى توثيق تلك الحادثة.

وأوضحت مصورة المقطع وتدعى “أم نواف” أن الدافع وراء قيامها بالتصوير هو رغبتها في نصرة أحد الأشخاص الذين تم ترويعهم والاعتداء عليهم من قبل الشبان.

ولفتت إلى أنها صدمت من الوحشية المفرطة من هؤلاء الشباب، نافيةً أن يكون الدافع هو سعيها وراء الشهرة، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن الموضوع انتهى بالنسبة لها بعدما تم القبض عليهم.

وكانت شرطة المدينة المنورة قد أكدت أمس (الخمیس) القبض على الشبان الذين ظھروا في مقطع فیديو وھم يروّعون المارة في ممشى حي الھجرة، بعدما تمكنت من تحديد هويتهم.